Стало известно место проведения масштабного обмена пленными на Донбассе

среда, 27 декабря 2017, 10:41Поделитьсяпереглянути новину українськоюМасштабный обмен пленными по формуле "306 на 74" пройдет в районе населенного пункта Горловка Донецкой области, а точнее – на контрольном пункте пропуска "Майорск".Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на собственные источники.Известно, что из оккупированного Луганска к месту обмена отправилась колонна с 16 украинцами. Из колонии в оккупированной Макеевке также вывезены пленные. Как известно, представители так называемой ДНР должны сегодня освободить из плена 58 человек.Ожидается, что обмен состоится примерно в 12:00 по Киеву.Стоит отметить, что ранее место обмена сторонами не разглашалось.Самые свежие данные об обмене можно узнать в онлайн-трансляции "Апострофа": На Донбассе состоится масштабный обмен пленными: все подробности, фото и видео...