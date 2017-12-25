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Политика

Стало известно место проведения масштабного обмена пленными на Донбассе

среда, 27 декабря 2017, 10:41
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Масштабный обмен пленными по формуле "306 на 74" пройдет в районе населенного пункта Горловка Донецкой области, а точнее – на контрольном пункте пропуска "Майорск".
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на собственные источники.
Известно, что из оккупированного Луганска к месту обмена отправилась колонна с 16 украинцами. Из колонии в оккупированной Макеевке также вывезены пленные. Как известно, представители так называемой ДНР должны сегодня освободить из плена 58 человек.
Ожидается, что обмен состоится примерно в 12:00 по Киеву.
Стоит отметить, что ранее место обмена сторонами не разглашалось.
Самые свежие данные об обмене можно узнать в онлайн-трансляции "Апострофа": На Донбассе состоится масштабный обмен пленными: все подробности, фото и видео...

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