| | В Кабмине произошел ряд назначений на должности топ-уровня
Политика

В Кабмине произошел ряд назначений на должности топ-уровня

среда, 27 декабря 2017, 10:19
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Распоряжением Кабинета министров Украины были назначены на свои должности заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко и заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.
Об этом говорится в распоряжениях Кабмина №941 и №942 от 20 декабря.
Ранее Петренко занимал должность руководителя департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины. Он имеет звание генерал-майора.
Глущенко ранее работала на должности директора департамента обеспечения деятельности судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Кабмин принял решение об увольнении главы Государственного агентства лесных ресурсов Кристины Юшкевич по согласию сторон...

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