В Кабмине произошел ряд назначений на должности топ-уровня

среда, 27 декабря 2017, 10:19Поделитьсяпереглянути новину українськоюРаспоряжением Кабинета министров Украины были назначены на свои должности заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко и заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.Об этом говорится в распоряжениях Кабмина №941 и №942 от 20 декабря.Ранее Петренко занимал должность руководителя департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства обороны Украины. Он имеет звание генерал-майора.Глущенко ранее работала на должности директора департамента обеспечения деятельности судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Кабмин принял решение об увольнении главы Государственного агентства лесных ресурсов Кристины Юшкевич по согласию сторон...