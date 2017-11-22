Крысу загнали в угол: Украину предупредили о вероятности опасных действий со стороны России

среда, 27 декабря 2017, 09:15Поделитьсяпереглянути новину українськоюВоенный обозреватель Юрий Карин считает, что президента РФ Владимира Путина загнали в угол, что может спровоцировать его на опасные действия.Об этом Карин написал в колонке для "Апострофа"."Само по себе предоставление США летального оружия, в том числе Javelin, не является панацеей от российской агрессии. Важны как военная помощь, так и моральное удовлетворение от поддержки нас остальным миром. Но за три месяца до выборов может случиться все что угодно. Ведь сейчас хозяин Кремля в положении загнанной в угол крысы. И нам следует быть готовыми к любому развитию ситуаций", - написал обозреватель.Подробнее читайте в колонке Юрия Карина Цена войны против Украины выросла на порядок: в Кремле истерика...