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Спорт

«Динамо» интересуется защитником сборной Ганы

«Динамо» интересуется защитником сборной Ганы
Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» ведет поиски нового центрального защитника.

После ухода Домагоя Виды, в статусе свободного агента подписавшего долгосрочный контракт с «Бешикташем», у «Динамо» возникла серьезная кадровая пробоина на позиции центрального защитника.

По информации инсайдера телеканалов «Футбол» Игоря Бурбаса, на радар к скаутам «Динамо» попал 22-летний защитник «Янг Бойз» и сборной Ганы Касим Нуху.
Африканский защитник впечатлил главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича во время недавних матчей квалификации Лиги Чемпионов и группового этапа Лиги Европы.

С «Янг Бойз» Нуху, в октябре дебютировавший в сборной Ганы, связан контрактом до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает рослого защитника (рост 1,90 метра) в два миллиона евро.

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До перехода в «Янг Бойз» Касим Нуху входил в систему испанских «Леганеса» и «Мальорки». В текущем сезоне на счету ганца во всех турнирах 28 матчей и пять очков по системе гол+пас (3+2)...

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