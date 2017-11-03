«Динамо» интересуется защитником сборной Ганы

После ухода Домагоя Виды, в статусе свободного агента подписавшего долгосрочный контракт с «Бешикташем», у «Динамо» возникла серьезная кадровая пробоина на позиции центрального защитника.По информации инсайдера телеканалов «Футбол» Игоря Бурбаса, на радар к скаутам «Динамо» попал 22-летний защитник «Янг Бойз» и сборной Ганы Касим Нуху.Африканский защитник впечатлил главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича во время недавних матчей квалификации Лиги Чемпионов и группового этапа Лиги Европы.С «Янг Бойз» Нуху, в октябре дебютировавший в сборной Ганы, связан контрактом до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает рослого защитника (рост 1,90 метра) в два миллиона евро.До перехода в «Янг Бойз» Касим Нуху входил в систему испанских «Леганеса» и «Мальорки». В текущем сезоне на счету ганца во всех турнирах 28 матчей и пять очков по системе гол+пас (3+2)...