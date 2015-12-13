«Манчестер Юнайтед» нацелился на лидера «Ювентуса»

В подписании Дибалы лично заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, который давно следит за аргентинцем и является почитателем его игры. Португальский специалист считает, что Дибала сможет вписаться в систему его команды.Британское издание «Daily Star» утверждает, что за Дибалу «Красные дьяволы» готовы выложить 60 миллионов фунтов. Эта сумма вряд ли устроит «Ювентус», поскольку действующий контракт Дибалы с клубом рассчитан до 2022 года, а 24-летний футболист еще не вышел на пик своей карьеры и в будущем будет только прибавлять.Что повышает шансы «Манчестер Юнайтед» заполучить Дибалу, так это не самые идеальные отношения футболиста с руководством «Ювентуса». Ранее в прессу просочилась информация о недовольстве «Ювентуса» встречей агента Дибалы с представителями «ПСЖ».Пауло Дибала выступает в «Ювентусе» с июля 2015 года. Во всех турнирах экс-лидер «Палермо» отыграл 119 матчей, в которых забил 57 голов и отдал 22 результативных передачи...