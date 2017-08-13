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Лидер «Динамо» бесплатно перешел в «Бешикташ»

Лидер «Динамо» бесплатно перешел в «Бешикташ»
Хорватский защитник Домагой Вида в статусе свободного агента сменил киевское «Динамо» на «Бешикташ».

Президент «Динамо» Игорь Суркис до последнего пытался заключить с Видой новый долгосрочный контракт на существенно улучшенных условиях, однако хорват предпочел сохранить верность предварительной договоренности с «Бешикташем».

«Президент «Динамо» Игорь Суркис сделал все возможное, чтобы Вида остался. Предложил самый большой контракт в истории «Динамо», любое место в структуре клуба после окончания карьеры», - комментирует уход Виды тренер-селекционер «Динамо» Берислав Станоевич.

С «Бешикташем» Вида согласовал контракт на 4,5 года с ежегодным окладом в три миллиона евро. Кроме того, экс-лидер «Динамо» получит подписной бонус в размере 1,5 миллиона евро, а его агенту полагаются 1,2 миллиона в европейской валюте.

Вида стал седьмым игроком «Динамо», за которого киевляне выложили как минимум пять миллионов евро, а отпустили без финансовой компенсации. В этом списке компанию хорвату составляют Родриго, Йерко Леко, Огнен Вукоевич, Нико Кранчар, Мигель Велозу и Александр Алиев.
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За пять лет в «Динамо» Домагой Вида дважды стал чемпионом Украины. Во всех турнирах хорват отыграл 160 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач...

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