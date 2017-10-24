НБА: победы «Сан-Антонио» и «Денвера», хороший матч Лэня

41 очко от Кавая Леонарда и ЛаМаркуса Олдриджа помогло «Сан-Антонио» одержать комфортную победу над «Бруклином», ставшую для «Сперс» 15-й подряд на домашней арене. Самым эффективным у хозяев вновь стал испанский ветеран Пау Газоль, остановившийся на полпути от трипл-дабла.: Пау Газоль (15+12 подборов+5 передач).«Денвер» после домашней победы над «Ютой» упрочил свое положение в зоне плей-офф. «Наггетс» до большого перерыва сколотили 16-очковый перевес, а после возобновления игры легко удержали добытое преимущество.: Джамал Мюррей (22+8 подборов).«Торонто» неожиданно проиграл «Далласу» и потерял лидерство в Восточной конференции. Победу «Маверикс» принесла вдохновенная игра ветеранов команды – Дирк Новицки набрал 18 очков, а Хосе Хуан Бареа за 10,2 секунды до конца основного времени игры отправил в кольцо канадцев решающие два очка.: Хосе Хуан Бареа (20+4 передачи).«Финикс» благодаря данку Тайсона Чендлера одержал победу над «Мемфисом». Украинец Алексей Лэнь провел на площадке почти 30 минут – на счету центрового 12 очков (4 из 6 с игры и 4 из 6 с линии штрафных), 6 подборов и 4 передачи.Даллас – Торонто 98:93 (31:23, 26:30, 28:24, 13:16)Детройт – Индиана 107:83 (40:19, 18:26, 24:21, 25:17)Майами – Орландо 107:89 (21:18, 22:31, 25:19, 39:21)Милуоки – Чикаго 106:115 (31:22, 22:34, 30:27, 23:32)Сан-Антонио – Бруклин 109:97 (19:16, 31:28, 30:25, 29:28)Финикс – Мемфис 99:97 (29:19, 28:34, 19:23, 23:21)Денвер – Юта 107:83 (28:20, 22:14, 26:25, 31:24)Клипперс – Сакраменто 122:95 (30:30, 41:23, 24:20, 27:22)...