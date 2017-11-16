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В Киеве автомобиль с пьяным водителем сбил ребенка и врезался в МАФ
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Украинцы определили главные события страны в уходящем году
Экономика
Продажи нового кроссовера Infiniti QX50 в России стартуют в 2018 году
В Верхней Пышме открылась выставка раритетных детских автомобилей
В НБУ озвучили новые правила для валютных обменников
"Сливать нечего": Путин объяснил массовое увольнение водителей "Газпрома" переходом автопарка на газ
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| Соцсети об обмене пленными: "Вы не миротворцы, а работорговцы, плоть от плоти войны и мародерства"
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Соцсети об обмене пленными: "Вы не миротворцы, а работорговцы, плоть от плоти войны и мародерства"
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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