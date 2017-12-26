В Нью-Йорке туристы могут почувствовать себя героями фильма «Один дома»

Отель в Нью-Йорке позволит своим постояльцам почувствовать себя героем популярной новогодней комедии «Один дома», передает Киевские Ведомости со ссылкой на news.turizm.ru.
В честь 25-летия фильма «Один дома-2: Потерянный в Нью-Йорке» отель Plaza Hotel, в котором проходили его съемки, подготовил необычное предложение. Все поклонники комедийной киноленты могут заказать специальный пакет услуг «Живи как Кевин» за 895 долларов, который позволит прожить в отеле целый день так же, как Кевин Макаллистер, роль которого исполнил Маколей Калкин.
На своем веб-сайте Plaza Hotel обещает забронировавшему проживание в стиле «Один дома» номер, оформленный по мотивам фильма. Постояльца также ждет набор развлечений из арсенала главного героя: ужин в Тоддском английском зале с меню из 90-х годов и сумасшедшими миксами из блюд, которые ел Кевин Маккалистер, возможность заказать в номер огромное мороженое и сфотографироваться в фотобудке. Кроме того, отель подготовил несколько подарков – эксклюзивный рюкзак к юбилею «Один дома -2» и набор из 5 DVD-дисков со всеми частями фильма.
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Доступны для заказа и дополнительные опции за отдельную плату: пропуск на главную обсерваторию 86-го этажа Эмпайр стейт билдинг, четырехчасовая поездка на лимузине по Нью-Йорку, доступ на каток Wollman Rink и персональный фотограф. О ценах на допуслуги не сообщается. К слову сам герой «Один дома-2» потратил на проживание в отеле 967 долларов. Уникальный пакет проживания «Живи как Кевин» от Plaza Hotel в Нью-Йорке доступен для бронирования еще два дня, до 29 ноября 2017 года...