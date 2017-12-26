| | Мужчина в костюме покойной матери хотел получить кредит
Социум

Мужчина в костюме покойной матери хотел получить кредит

Мужчина в костюме покойной матери хотел получить кредит

В Москве 39-летний мужчина, переодевшись в вещи своей покойной матери, пришел в банк с ее паспортом, чтобы получить кредитную карту с лимитом 75 тыс. рублей. Об этом сообщает местная полиция, передает МК.
Сотрудников кредитной организации смутил внешний вид клиента и предъявленный им документ, после чего они вызвали полицию.
Злоумышленник успел скрыться, но позже был задержан правохранителями.
Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также мошенничество...

Еще по теме

Мужчина прикинулся покойной матерью и попытался взять кредит

Мужчина прикинулся покойной матерью и попытался взять кредит

26-12-2017, 18:28
Читать
Россиянин переоделся в женщину ради кредита

Россиянин переоделся в женщину ради кредита

26-12-2017, 19:55
Читать
Житель Хабаровска обманул сотрудников банка, чтобы получить кредит

Житель Хабаровска обманул сотрудников банка, чтобы получить кредит

11-01-2017, 04:01
Читать
Мужчина ограбил банк

Мужчина ограбил банк "Хоум Кредит" в Москве на 1,6 миллионов рублей

8-10-2016, 11:46
Читать
Мошенник из Подмосковья обманул клиента на ремонте снегоболотохода - Русска ...

Мошенник из Подмосковья обманул клиента на ремонте снегоболотохода - Русска ...

26-11-2017, 20:06
Читать
В Москве задержан мужчина, до смерти избивший свою мать

В Москве задержан мужчина, до смерти избивший свою мать

7-12-2016, 11:46
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail