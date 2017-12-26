Мужчина в костюме покойной матери хотел получить кредит

В Москве 39-летний мужчина, переодевшись в вещи своей покойной матери, пришел в банк с ее паспортом, чтобы получить кредитную карту с лимитом 75 тыс. рублей. Об этом сообщает местная полиция, передает МК.Сотрудников кредитной организации смутил внешний вид клиента и предъявленный им документ, после чего они вызвали полицию.Злоумышленник успел скрыться, но позже был задержан правохранителями.Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также мошенничество...