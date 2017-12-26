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Президент Турции назвал Асада террористом

четверг, 28 декабря 2017, 04:50
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Сирии Башар Асад является террористом, который занимается "государственным терроризмом".
Об этом сообщает издание Associated Press.
Эрдоган считает, что мирные переговоры о будущем в Сирии не могут проходить при участии президента Башара Асада, передает издание.
"Как мы можем принимать будущее с сирийским лидером, который убил около миллиона своих граждан?", - заявил президент Турции.
Напомним, ранее в Сирии боевики сбили самолет войск Асада.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что бойцы российской ЧВК "Вагнер", которые едут воевать в Сирию, в основном являются бывшими военнослужащими, спецназовцами, полицейскими или заключенными...

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