Президент Турции назвал Асада террористом

четверг, 28 декабря 2017, 04:50Поделитьсяпереглянути новину українськоюПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Сирии Башар Асад является террористом, который занимается "государственным терроризмом".Об этом сообщает издание Associated Press.Эрдоган считает, что мирные переговоры о будущем в Сирии не могут проходить при участии президента Башара Асада, передает издание."Как мы можем принимать будущее с сирийским лидером, который убил около миллиона своих граждан?", - заявил президент Турции.Напомним, ранее в Сирии боевики сбили самолет войск Асада.Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что бойцы российской ЧВК "Вагнер", которые едут воевать в Сирию, в основном являются бывшими военнослужащими, спецназовцами, полицейскими или заключенными...