| | В США разгорается скандал вокруг экс-помощника Трампа по нацбезопасности
События

В США разгорается скандал вокруг экс-помощника Трампа по нацбезопасности

четверг, 28 декабря 2017, 04:10
Поделиться
переглянути новину українською
Юристы Белого дома разрабатывают стратегию защиты на случай, если экс-помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн даст показания против главы государства.
Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.
"Команда юристов Трампа планирует назвать бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна лжецом, стремящимся защитить себя, если он обвинит президента или его старших советников в совершении нарушений", - говорится в публикации.
Напомним, что 1 декабря Флинн признал в суде свою вину в даче ложных показаний на допросе в ФБР.
Напомним, об оставке Флинна с поста советника Трампа стало известно еще 14 февраля...

Еще по теме

Майкл Флинн даст показания против Дональда Трампа - Русская планета

Майкл Флинн даст показания против Дональда Трампа - Русская планета

2-12-2017, 00:06
Читать
Майкл Флинн признался в даче ложных показаний ФБР

Майкл Флинн признался в даче ложных показаний ФБР

1-12-2017, 21:00
Читать
Associated Press узнало о предупреждениях Обамы Трампу по поводу Флинна

Associated Press узнало о предупреждениях Обамы Трампу по поводу Флинна

9-05-2017, 12:20
Читать
СМИ узнали, что Флинна предупреждали об опасности контактов с российским по ...

СМИ узнали, что Флинна предупреждали об опасности контактов с российским по ...

6-05-2017, 21:06
Читать
Скандальный экс-советник Трампа сделал важное признание о своих связях с РФ

Скандальный экс-советник Трампа сделал важное признание о своих связях с РФ

2-04-2017, 12:15
Читать
Экс-советник Трампа согласился рассказать ФБР о связях с Россией

Экс-советник Трампа согласился рассказать ФБР о связях с Россией

31-03-2017, 05:51
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail