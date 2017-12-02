В США разгорается скандал вокруг экс-помощника Трампа по нацбезопасности

четверг, 28 декабря 2017, 04:10Поделитьсяпереглянути новину українськоюЮристы Белого дома разрабатывают стратегию защиты на случай, если экс-помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн даст показания против главы государства.Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на свои источники."Команда юристов Трампа планирует назвать бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна лжецом, стремящимся защитить себя, если он обвинит президента или его старших советников в совершении нарушений", - говорится в публикации.Напомним, что 1 декабря Флинн признал в суде свою вину в даче ложных показаний на допросе в ФБР.Напомним, об оставке Флинна с поста советника Трампа стало известно еще 14 февраля...