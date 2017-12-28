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Мощный взрыв в Санкт-Петербурге: подозреваемого засняли камеры наблюдения

четверг, 28 декабря 2017, 02:50
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Подозреваемый в подрыве супермаркета "Перекресток" в Санкт-Петербурге в среду, 27 декабря, был замечен камерами видеонаблюдениями.
Об этом сообщает издание "Фонтанка".
Как передает издание со ссылкой на источник, за полчаса до взрыва на площади Калинина остановилась маршрутка, которая двигалась со стороны метро "Черная речка". Из салона вышел крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном.
Он нес на одном плече ощутимый по весу бежевый рюкзак. Войдя в "Перекресток", молодой человек проследовал к камере хранения, оставил рюкзак, вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам.
Из супермаркета мужчина уже вышел без рюкзака. Затем он пересек площадь Калинина и затерялся в толпе.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове взорвали автомобиль заместителя начальника областного управления полиции, главы отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина...

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