| | Последние новости дом 2 на сегодня 28.12.2017
Шоу-Биз и культура

Последние новости дом 2 на сегодня 28.12.2017

Последние новости и слухи на 28 декабря:
Последние новости дом 2 на сегодня 28.12.2017




Саша Черно сообщила уже в сотый раз «потрясающую» новость – она отпустила Иосифа Оганесяна на все четыре стороны и с нетерпением ждет желающих построить с ней любовь. Кастинг объявляет уже в третий раз. Говорит, что желающих куча, но никто не цепляет.




Александра Гозиас в ближайшее время не вернется на дом 2, даже если будет лидировать в голосовании в ТНТ-клаб. Саша собирается улететь на некоторое время к дочери, а потом с Костей Ивановым в Таиланд.




Илья Яббаров уверяет, что у них с Машей Кохно страшная любовь-морковь и все дела. Видимо водитель дома 2 забыл, что всего пару дней назад у него была безумная любовь с Катей Кауфман, даже на проект с ней возвращаться собирался.




Рустам Солнцев понял, что ждать бесполезно и решил записать официальное обращение к Алексею Михайловскому с просьбой выполнить свое обещание и сделать дому 2 прощальный подарок в виде назначения Рустама на пост ведущего телестройки.




Андрей Чуев отправился с женой в медовый месяц, который они проведут вначале в Дубаи, а потом на Бали.




Последние новости дом 2 от kvedomosti.com на сегодня 28.12.2017 – Маша Кохно и Илья Яббаров собираются на несколько дней в Дубаи.



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