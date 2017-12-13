Как нужно вести себя за рулем в зимнем тумане

Зимний туман отличается от летнего своей огромной протяженностью. При многокилометровом покрытии он может много раз менять свою плотность. В самом плохом варианте из салона можно едва увидеть свой капот. Естественно, что продолжать движение в этом случае невозможно.Также отсутствует чрезмерное запотевание стекол, которые нагреваются от салона. Как нужно вести себя за рулем, если автомобиль погрузился в «молоко»?
Ориентация
В любое время суток необходимо придерживаться правильного расположения транспортного средства на дороге. При сильном тумане или ночью в этом помогает дорожная разметка или ограничительные столбы. По правилам эти столбики должны светиться красным цветом, ориентируя водителя о границе дороги, но их наличие есть далеко не на всех трассах. Если они засыпаны снегом или вообще отсутствуют, то придется ориентироваться по краю асфальта или колее, которая остается от других автомобилей, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ua.
Линии разметки и навигатор – хорошие ориентиры в тумане. В ночное время хорошо помогают светоотражающие знаки. Чтобы их лучше разглядеть, можно на короткое время включить дальний свет. Следует помнить, что на некоторых перекрестках отсутствует осевая линия. В этот момент можно легко потерять дорогу. Поэтому лучше снизить скорость и ожидать, пока осевая линия снова будет видна. Если за это время автомобиль перестроился, то следует вернуться на свою разметку.
Отличным помощником при езде в тумане является спутниковый навигатор. На его экране достаточно четко отображена картинка, и можно понять, в каком направлении следует продолжать движение. Особо полезна эта вещь будет на больших развязках и перекрестках.
Свет
В любое время суток при тумане необходимо включать ближний свет, но, ни в коем случае, не дальний. В противном случае дорогу вообще не будет видно. При горизонтальном свете перед автомобилем образуется белая стена, через которую невозможно что-либо разглядеть. По этой причине свет должен быть включен на ближнюю позицию. Следует помнить, что в этом случае, чем ниже находятся фары, тем лучше. У самого асфальта, как правило, концентрация тумана минимальна, поэтому свет будет проходить лучше.
В ночное время включенные противотуманные фары и ближний свет должны обеспечить безопасную видимость. Естественно, что скорость движения должна быть небольшой. В дневное время включать фары необходимо, чтобы другие водители смогли видеть ваш автомобиль.
Желтые противотуманные фары и всепогодные на основном свете, из-за своего спектра излучения, способны качественно улучшать видимость. В дневное время во избежание ДТП, необходимо как можно лучше обозначать себя на дороге. Желательно использовать задние противотуманные фонари. Практически все современные автомобили ими оснащены.
Необходимо помнить, что при хорошей видимости эти фонари могут слепить встречных автомобилистов. По этой причине во многих странах запрещено включать противотуманные фары без веских на то причин. Если автомобиль новый, то необходимо заранее изучить управление светотехникой, чтобы не было казусов на дороге.
Видимость
Туман является своего рода осадком, который ухудшает видимость дороги через лобовое стекло. Поэтому не нужно забывать о дворниках. При долгой езде стекла начинают запотевать и их необходимо очищать, как в салоне, так и с обратной стороны. Стоит отметить, что этот эффект происходит раньше у автомобилей, которые не имеют салонного воздушного фильтра. Избавиться от этого явления можно с помощью включения печки или кондиционера. Главное – направить воздушный поток на лобовое стекло, тогда оно не будет запотевать.
Дабы улучшить видимость в тумане, время от времени можно мигать дальним светом или воспользоваться аварийной сигнализацией. При возникновении необходимости остановки желательно делать это как можно дальше от обочин. Лучше всего будет полностью съехать с дороги. Во время движения нужно концентрировать свое внимание не только на встречном потоке, но и на своем, так как спереди может медленно ехать другой автомобиль.
Скорость
В туманную погоду особое внимание следует уделять скоростному режиму. Скорость автомобиля должна быть такой, чтобы при возникновении препятствия, транспортное средство смогло остановиться, не столкнувшись с ним. При этом следует помнить, что на наших дорогах очень часто можно встретить старые автомобили, у которых габаритных огней практически не видно. По этой причине самой безопасной скоростью в туманную погоду считается 30-50 км/ч. Не стоит полагаться на свое мастерство и знание дороги, так как в туманную погоду невозможно увидеть все, что вокруг происходит. Двигаясь с таким скоростным режимом, можно практически при любой видимости моментально остановиться.
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Скорость движения при такой погоде должна быть минимум вдвое ниже привычной. Видимых 40-ка метров может не хватить для полной остановки автомобиля, особенно в зимнее время года. При длительных поездках необходимо постоянно контролировать скоростной режим...