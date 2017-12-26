Audi начал сборку удлинённой версии кросса Q2

Автопроизводитель Audi начал выпуск удлиненного варианта нового небольшого паркетника Q2, который назвали Audi Q2L.
Новый Audi Q2L будут собирать на мощностях совместного предприятия компании Volkswagen и китайского производителя FAW. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Рамблер.
Новый вариант Q2L наградили удлиненной колесной базой и более просторным салоном. К сожалению, габаритные размеры нового автомобиля пока не сообщаются. Отметим, что размеры европейской модели Audi Q2: 4191 х 1794 х 1508 мм, а колесная база достигает 2601 мм.
В моторном отсеке китайского Audi Q2L будут располагаться турбированные двигатели рабочим объемом 1.0, 1.4 и 2.0 литра, производительность которых 116 л.с., 150 л.с. и 290 сил, соответственно.
Известно, что в будущем производитель планирует вывести на авторынок полностью электрическую версию автомобиля.
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Добавим, что продажи Audi Q2L в Поднебесной запланированы на первый квартал будущего года. ...