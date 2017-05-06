Mini: 3D-детали персонализации для того, чтобы выделиться 

Проще говоря, Mini позволит уже действующим обладателям своих машинок создать ряд эксклюзивных дизайнерских компонентов, которые затем будут напечатаны при помощи 3D-технологии в Германии и отправлены либо дилерам для установки, либо напрямую владельцу авто. Услуга доступна как для новых «Мини», так и для старых моделей.Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Рамблер.
Процесс начинается, как и следовало ожидать, с онлайн-конфигуратора. Клиенты загружают веб-страницу, и на выбор оказываются доступны различные варианты компонетов персонализации, различные стили исполнения. Можно воспользоваться шаблонными решениями или же предложить что-то своё. Например, реально получить специальные таблички с вашим нанесённым именем.
Прямо сейчас такая перенастройка доступна для трёх компонентов — передних крыльев (район указателей поворота), внутренней отделки салона, накладок на порги дверей.
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Плюс лазерную проекцию под дверями не забудем отдельно отметить. Это означает, что, в дополнение к 3D-печати, Mini также позволит вашему имени, допустим, сиять на земле, когда открывается дверь. ...