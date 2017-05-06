| | Mini: 3D-детали персонализации для того, чтобы выделиться 
Авто

Mini: 3D-детали персонализации для того, чтобы выделиться 

Mini: 3D-детали персонализации для того, чтобы выделиться 
Mini выводит персонализацию автомобилей на новый уровень благодаря новой программе Mini Yours Customized

Проще говоря, Mini позволит уже действующим обладателям своих машинок создать ряд эксклюзивных дизайнерских компонентов, которые затем будут напечатаны при помощи 3D-технологии в Германии и отправлены либо дилерам для установки, либо напрямую владельцу авто. Услуга доступна как для новых «Мини», так и для старых моделей.Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Рамблер.

Процесс начинается, как и следовало ожидать, с онлайн-конфигуратора. Клиенты загружают веб-страницу, и на выбор оказываются доступны различные варианты компонетов персонализации, различные стили исполнения. Можно воспользоваться шаблонными решениями или же предложить что-то своё. Например, реально получить специальные таблички с вашим нанесённым именем.

Прямо сейчас такая перенастройка доступна для трёх компонентов — передних крыльев (район указателей поворота), внутренней отделки салона, накладок на порги дверей.


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Плюс лазерную проекцию под дверями не забудем отдельно отметить. Это означает, что, в дополнение к 3D-печати, Mini также позволит вашему имени, допустим, сиять на земле, когда открывается дверь. ...

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