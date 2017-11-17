| | Tesla выпустит электрический пикап сразу после компактного кроссовера
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Tesla выпустит электрический пикап сразу после компактного кроссовера

Tesla выпустит электрический пикап сразу после компактного кроссовера
Глава компания Tesla Элон Маск пообещал выпустить электрический пикап сразу после кроссовера Model Y. Об этом он заявил в своем твиттере, отвечая на вопрос одного из пользователей социальной сети.

Маск также отметил, что «основные технологические и стилистические элементы будущего пикапа он держит в голове почти пять лет». Ранний эскиз такой машины компания показала по время презентации тягача Semi. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Рамблер.

По предварительной информации, компактный кроссовер Tesla Model Y построят на платформе седана Model 3. С ним вседорожник также разделит большую часть компонентов. При этом компания будет использовать упрощенный производственный процесс и значительно сократит объем внутренней электропроводки. Ожидается, что продажи новинки начнутся в конце 2019 или начале 2020 года.

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Тягач Tesla Semi компания представила на специальном мероприятии в ноябре текущего года. На одной зарядке грузовик сможет проезжать до 805 километров. Разгон с нуля до 100 километров в час у него занимает пять секунд. При полной загрузке — 36 тонн — на это потребуется 20 секунд. Тягач оснащается четырьмя электромоторами, мощность которых пока не называется. ...

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