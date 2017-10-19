Р’Рѕ Р’СЊРµС‚РЅР°РјРµ СѓС‚РѕРЅСѓР» СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ С‚СѓСЂРёСЃС‚

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Социум
Сегодня, 13:05
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Сегодня, 13:00
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Киевские Ведомости
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Социум
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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