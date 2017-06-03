| | На Луганщині 11-річному хлопчику вибухом відірвало руку
Социум

На Луганщині 11-річному хлопчику вибухом відірвало руку

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