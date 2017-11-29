| | Александр Дубинский: Директор департамента инспектирования банков Татьяна Лебединец написала в НАБУ, НАПК и в сам Нацбанк — заявления о фактах коррупции в НБУ
Социум

Александр Дубинский: Директор департамента инспектирования банков Татьяна Лебединец написала в НАБУ, НАПК и в сам Нацбанк — заявления о фактах коррупции в НБУ

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