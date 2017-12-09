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Наука

Специалисты назвали самую техническую игру 2017 года

Эксперты технического подразделения Digital Foundry интернет-издания Eurogamer представили рейтинг самый технически сложных игр уходящего года. Рейтинг включает 7 игр.
Специалисты назвали самую техническую игру 2017 года


Первое место по рейтингу занимает PlayStation 4 – Horizon: Zero Dawn. К концу года игра сумела еще более укрепить лидерскую позицию, которую заняла благодаря использованию нового движка Decima. Данный игровой движок используется и в популярной игре автора Хидео Кодзимы Death Stranding.
Assassin's Creed: Origins заняла 2 место рейтинга, 3-место досталось The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Список продолжают Claybook для компьютеров, Gravity Rush 2 для PlayStation 4, игры The Surge и Nex Machina...

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