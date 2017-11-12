Появились изображения потрясающего флагмана Xiaomi Mi 7

Приверженцы смартфонов от крупнейшего китайского производителя Xiaomi с нетерпением ждут начала весны будущего года, когда будет представлена новинка, обладающая «удивительными особенностями». Вчера в Сети неожиданно для всех появились изображения потрясающего Xiaomi Mi 7, опубликованные тематическим изданием Sohu.Администрация популярного китайского сайта предварило публикацию изображений ссылкой на инсайдерскую информацию, в которой сказано, что экран смартфона будет занимать 98% площади корпуса, а фронтальная камера вместе с определителем лица расположится в самой верхней части дисплея. Сам корпус будет стеклянным, что позволяет максимально использовать беспроводную зарядку. Предполагается, что разработчики Xiaomi обязательно используют в новинке инновационный процессор Qualcomm Snapdragon 845. Эксперты уже отметили удивительно стильный экстерьер Xiaomi Mi 7, мгновенно привлекающий внимание. Тем не менее, скептики заметили, что в расположении функциональных кнопок есть элементы, противоречащие концепции Xiaomi, а значит, представленные изображения могут оказаться фейком...