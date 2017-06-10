На новом чипсете Snapdragon 845 будут работать 8 смартфонов

В новом году на базе нового топового процессора Snapdragon 845 от компании Qualcomm будут работать сразу 8 смартфонов различных производителей.В феврале 2018 года будут представлены 3 устройства, оснащенные мощным процессором - Samsung Galaxy S9, LG G7 и Galaxy S9 Plus. Апрель порадует еще 2 новинками – топовыми Xiaomi Mi 7 и HTC U12. На начало лета запланирован анонс OnePlus 6, ZTE nubia Z18 и Sony Xperia XZ Pro-A. Осенью пользователям представят Samsung Galaxy Note 9, LG V40, Xiaomi Mi Mix 3, Sony Xperia XZ2, Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, HTC - U12+, ZTE Z18S, Motorola Moto Z 2019. Начало зимы знаменуется стартом продаж OnePlus 6T и раскладного Samsung W2019. Новый процессор был продемонстрован общественности в начале текущего месяца. Его оснастили кастомными вычислительными ядрами, ИИ-движком 3 поколения, а также LTE модемом на 1 Гигабит. Об остальных особенностях процессора можно узнать из заметки, посвященной характеристикам чипсета.Ранее в новостях Hi-Tech индустрии сообщалось, что у нового Samsung Galaxy S9 оставят привычный пользователям раъем 3,5 мм для наушников, а экран флагмана Xiaomi Mi 7 будет покрывать 98% от всей площади лицевой части...