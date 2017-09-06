| | Пермские таксисты контролируют качество мобильной связи «МегаФон»
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Пермские таксисты контролируют качество мобильной связи «МегаФон»

В Перми местное отделение «МегаФона» провело удачный эксперимент, который впоследствии, вошел в повседневную практику. Теперь водители службы заказа такси, являющиеся клиентами этого оператора и торговые представители оптовой компании, во время выполнения своих прямых обязанностей, одновременно контролируют качество мобильной связи.
Пермские таксисты контролируют качество мобильной связи «МегаФон»

Выбранная схема проверки качества связи оказалась крайне удачной. Таксисты и мерчендайзеры постоянно перемещаются по всем районам города. Это дает возможность корректно замерять уровень сигналов, во время связи с клиентами и диспетчерской службой. Как сообщают специалисты сотового оператора, за короткое время было проведено более пяти тысяч тестов при открытии интернет-ресурсов и совершено 50 тысяч звонков.
Таким образом, для специалистов «МегаФона» облегчается задача по настройке и модернизации базовых станций города. По оценке экспертов, на сегодня в Перми значительно улучшилось качество связи, особенно в тех местах, которые наиболее популярны у горожан в зимнее, предновогоднее время. Речь идет о торговых центрах, ледовых стадионах и городках...

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