Книголюбы Москвы и Баку укрепляют постсоветские связи

29.12.2017ОбществоПредседатель совета Международного союза книголюбов, директор музея экслибриса и миниатюрной книги Людмила Шустрова рассказала о перспективах российско-азербайджанского книжного сотрудничества.Азербайджан был одной из первых республик, который вошел в состав возобновленного союза книголюбов после распада СССР. К слову, до сих пор в него входят только 8 из 15 бывших советских республик, и Азербайджан является одним из самых активных участников. «Азербайджанское общество «Книга» все эти годы возглавляет Зарифа Теймуразовна Салахова, проводя колоссальную деятельность по сохранению нашего книжного наследия, — рассказывает Людмила Шустрова журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева. – Зарифа-ханум постоянно приезжает на наши съезды, на заседание совета, всегда нас поддерживает». Особо председатель совета Международного союза книголюбов отметила продуктивные отношения, которые сложились между книжными музеями двух стран и получили новое развитие после визита Людмилы Шустровой в Баку. «У нас в музее есть экслибрисы азербайджанских художников – это издание Зарифы ханум. Обмен книгами у наших музеев налажен довольно активно. Но до этого года мне ни разу не приходилось бывать в Баку, — признается председатель совета. – Поэтому я с удовольствием воспользовалась V Бакинской международной книжной ярмаркой, чтобы посетить в том числе музей Зарифы-ханум».Впрочем, поездка в столицу Азербайджана, по признанию Людмилы Шустровой, принесла немало новых перспективных знакомств. «На второй день ярмарки я посетила Национальную библиотеку Азербайджана, меня любезно принял ее директор, профессор Керим Тахиров. Мы посмотрели фонды, картотеки, и там оказались все номера «Альманаха библиофила», которые выходили в советское время, — рассказал она. – Вообще, отдел редкой книги Национальной библиотеки меня очень приятно удивил, и по окончанию ярмарки я подарила библиотеке все недостающие номера «Альманаха» и «Российского экслибрисного журнала», а также часть привезенных миниатюрных книг. Затем у нас была запоминающаяся встреча в Академии художеств. Наш художник Леонид Зорин, который был в составе делегации Международного союза книголюбов, провел мастер-класс со студентами факультета графики. Мы сказали про условия международного молодежного конкурса экслибриса, и ребята им очень заинтересовались. Я думаю, что в плане работы с молодыми художниками эта поездка послужит хорошим толчком для дальнейшего укрепления наших отношений».Еще одна памятная встреча произошла прямо у выставочного стенда Международного союза книголюбов: московскими материалами заинтересовался заместитель председателя Общественной организации по защите исторических памятников архитектуры и культурного наследия Парвин Фахраддин-оглы Гёзалов. «Он как раз занимается старинной книгой, — сообщила Людмила Шустрова, — и, когда я ему стала говорить про планируемую научно-практическую конференцию «Экслибрисы в книжных памятниках как предмет научного исследования», которая пройдет в Российской государственной библиотеке, он выразил огромную заинтересованность и сказал, что обязательно напишет статью, а, возможно, даже примет участие лично. Это было очень приятное знакомство».Людмила Шустрова отметила общий высокий интерес посетителей ярмарки к стенду союза. «Мы привезли из Баку очень много интересных фотографий людей, которые разглядывали гравюры Зорина, посвященные, скажем так, уходящей Москве, — говорит она. – Леонид Николаевич презентовал на стенде свою выставку, показывал вот эти «недавние» уголки Москвы, которые еще буквально в начале двухтысячных были, а сейчас уже Москва очень изменилась… И посетители выставки с удовольствием все это разглядывали и рассказывали свои истории – о том, как также меняется Баку». Также она рассказала, что российской делегации посчастливилось получить непосредственные впечатления от азербайджанской столицы. «Мы очень много ездили, ходили, смотрели… и иногда вот посмотришь на здание, а там написано: 1834 год. Ну, ясно, что это отреставрированное здание. А другое – очень хорошо сделано «под старину», — рассказала Людмила Шустрова . – И из всего этого складывается облик Баку – такого красивого, такого фундаментального. Нам очень понравились парки, скверы. Видно, что это сделано большими профессионалами»...