На МКС можно встретить Новый год 15 раз

Космонавты, находящиеся в данный момент на борту Международной космической станции, смогут отпраздновать встречу Нового 2018 года целых 15 раз подряд. Данное станет возможным благодаря пересечениям разных часовых поясов, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Grifonsoft.ru
В связи с тем, что в режиме полёта МКС будет пересекать один часовой пояс за другим, у астронавтов, находящихся на борту станции, будут все права, чтобы отметить пришествие Нового года 15 раз подряд. Согласно официальным подсчётам, совершённым специалистами в Центре управления полётами, «первый» Новый год экипаж МКС сможет отпраздновать уже в 16:26 по МСК, когда станция будет находиться над территорией Тихого океана между Новой Зеландией и Австралией. Вторая встреча данного праздника будет происходить на МКС уже в 18:00 по МСК, когда МКС окажется над Австралией.
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Последний 15 раз Новый год космонавты смогут встретить в 14:04 по МСК уже 1 января, когда согласно установленному плану полёта станция окажется непосредственно над акваторией Тихого океана...