В Израиле обнаружили прах римского легионера

Археологи при раскопках древнеримского лагеря на севере Израиля обнаружили каменные постройки и несколько артефактов. Кроме того, исследователи обнаружили рукотворную пещеру, в которой находился прах кремированного человека, предположительно солдата, передает Киевские Ведомости со ссылкой на ZN.UA
Во II-III веках нашей эры в лагере был расквартирован VI легион, участвовавший в подавлении восстания Бар-Кохбы в 132-135 годах. Раскопки в Легио проводили в 2002-2003 годах, и затем с 2013 года. За время раскопок археологи под руководством Йотама Теппера обнаружили фрагменты зданий, в том числе претория — дома командующего. Также была найдена черепица с печатью VI легиона. На сегодняшний день это единственный римский военный лагерь, найденный в Восточном Средиземноморье. Из римских источников известно, что в мятежной Иудее находилось два легиона. Второй был расквартирован на территории римской колонии Элии Капитолины, которую император Адриан распорядился возвести на руинах Иерусалима. Но пока следов присутствия этого легиона не нашли.
В полевом сезоне 2017 года исследователи обнаружили остатки принсипии — штабного помещения легиона. Это был большой комплекс размерами 100x100 метров, с колоннадой на фасаде и колоннадой внутри здания. "Принсипия была не просто штаб-квартирой; это был храм легиона. Здесь находился открытый двор со святилищем, где хранились знамена легиона", — объясняет Барри Штраусс, профессор классической истории Корнельского университета. Священного орла легиона, клекот которого воспринимали как предзнаменование при подготовке к бою, держали в одной из задних комнат. Кроме того, в принсипии хранилась казна и оружие, здесь работали писцы.
Археологи исследовали уборные в принсипии. Помимо окаменевших продуктов жизнедеятельности легионеров, они обнаружили 200 римских монет II-III веков нашей эры, керамические черепки, куски стекла и кости животных. Также ученые нашли в лагере выкопанную пещеру, а в ней кухонный горшок с останками кремированного человека, вероятно, солдата. "Захоронения кремированных останков в кухонных горшках были обычной практикой римских солдат того времени. Мы находили еще несколько подобных захоронений по всему лагерю", — рассказал Теппер.
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