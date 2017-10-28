Астрономы показали снимок туманности необычного цвета

Астрономы получили снимок туманности М78, которая состоит из трех частей, передает Киевские Ведомости со ссылкой на ZN.UA
Туманность располагается на расстоянии 1500 световых лет от Земли в созвездии Ориона, ее протяженность составляет около пяти световых лет. Оттенок туманности обусловлен тем, что она преимущественно состоит из пыли, отражающей синий свет горячих молодых звезд.
Слева от M78 на снимке расположена еще одна отражательная туманность – NGC 2071. Справа же находится гораздо более компактная туманность МакНейла – переменная туманность, связанная с молодой Солнечной системой. На темных полосах пыли туманности выделяются яркие струи, идущие от звезд, – это объекты Хербига – Аро.
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