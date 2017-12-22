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Наука

Установку Falcon Heavy на стартовую позицию сняли на видео

Установку Falcon Heavy на стартовую позицию сняли на видео
Запуск сверхтяжелой ракеты может произойти уже в январе будущего года.

Американская компания SpaceX установила на стартовый стол свою новую ракету-носитель Falcon Heavy

Ракета будет проходить различные испытания, прежде чем она будет готова к взлету, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.
Сверхтяжелую ракету запустят в январе 2018 года с площадки 39А в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Точная дата запуска ракеты еще не определена.

Если взлет пройдет удачно, то Falcon Heavy практически вдвое увеличит показатель подъемной силы по сравнению с предыдущим лидером, ее мощность можно сравнить с 2/3 ракеты Saturn V. Тем не менее, Маск раньше публично заявил, что есть "хороший шанс", что запуск пройдет неудачно и полезная нагрузка не будет выведена на орбиту.

Первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени среднетяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны груза. В первом запуске роль полезного груза сыграет электромобиль Tesla Roadster.
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В видео, которое длится всего несколько секунд, показан подъем, продолжительность которого на самом деле составляла свыше 10 минут.

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