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Наука

У побережья Тайваня поймали акулу-гермафродита

У побережья Тайваня поймали акулу-гермафродита
Специалисты считают, что отклонения вызваны загрязнениями среды в результате деятельности человека.

У побережья Тайваня была поймали тихоокеанскую остроносую акулу Scoliodon macrorhynchos, которая является гермафродитом. По словам ученых, патологическая интерсексуальность у акул является редкостью. Об этом пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на lenta.ru.

Хищницу обнаружили в южной части Тайваньского пролива. В области тазового плавника у нее находились анатомические структуры, выполняющие функцию мужского репродуктивного органа и называемые класперами (claspers). Однако затем выяснилось, что акула обладала гонадами, продуцирующими как женские, так и мужские половые клетки. При этом гениталии были полностью сформированы, что говорило о том, что рыба способна самооплодотворяться.

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Гермафродитизм у хищных хрящевых рыб может объяснить, почему некоторые особи способны размножаться без полового процесса. Однако до сих пор не было обнаружено акул с такой аномалией, которая вынашивала бы в себе зародыш. При этом некоторые специалисты считают, что отклонения вызваны загрязнениями среды в результате деятельности человека. Причиной могут быть эстрогены и другие гормоны, содержащиеся в сточных водах...

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