NASA показало снимки зимы на Марсе

NASA обнародовало снимок зимы на Марсе, когда поверхность планеты покрылась снегом из углекислого газа. Диоксид углерода из атмосферы превращается в сухой лед, если температура опускается до минус 125 градусов по Цельсию. Фотографии была опубликована на сайте агентства, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Серия снимков была отправлена на Землю автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter.
"Станция Mars Reconnaissance Orbiter благодаря своим мощным камерам и спектрометрам совершила детализированную съемку зимних пейзажей на Красной планете", - отмечают специалисты NASA.
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Сообщается, что с наступлением на Марсе "весны" сухой лед начнет постепенно трескаться и испаряться. Из-за этого облик планеты вновь изменится. В то же время на Южном полюсе Марса температура сохраняется на протяжении всего года, из-за чего "зима" там длится все время.
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