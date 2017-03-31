| | NASA показало снимки зимы на Марсе
Наука

NASA показало снимки зимы на Марсе

NASA показало снимки зимы на Марсе
Поверхность Красной планеты покрылась снегом из углекислого газа.

NASA обнародовало снимок зимы на Марсе, когда поверхность планеты покрылась снегом из углекислого газа. Диоксид углерода из атмосферы превращается в сухой лед, если температура опускается до минус 125 градусов по Цельсию. Фотографии была опубликована на сайте агентства, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Серия снимков была отправлена на Землю автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

"Станция Mars Reconnaissance Orbiter благодаря своим мощным камерам и спектрометрам совершила детализированную съемку зимних пейзажей на Красной планете", - отмечают специалисты NASA.

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Сообщается, что с наступлением на Марсе "весны" сухой лед начнет постепенно трескаться и испаряться. Из-за этого облик планеты вновь изменится. В то же время на Южном полюсе Марса температура сохраняется на протяжении всего года, из-за чего "зима" там длится все время.

NASA показало снимки зимы на Марсе

NASA показало снимки зимы на Марсе

NASA показало снимки зимы на Марсе

NASA показало снимки зимы на Марсе

NASA показало снимки зимы на Марсе

NASA показало снимки зимы на Марсе

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