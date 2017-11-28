| | Дом 2 последние слухи: Дмитренко никому не нужен за периметром?
Шоу-Биз и культура

Дом 2 последние слухи: Дмитренко никому не нужен за периметром?

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Бааааакого я вижу!!!! Тоись ты ли??
Тебя уже выпустили из сумашедшего дома? Ой давно я мишень которая с флешкой в опе не обстреливала! welcomeклинический на наши *овномёты! Соскучился подипо ананасовому соку дебила кусок? чё? Решил мамутётю опять до койко места довестилошпех красноносый? За чё за чё ты решился взятьсяя не пОняла? Как можно взяться за точего у тебя с твоей дрочильдой отродясь не было! За что ты можешь ручёнки свои никчемные приложитьэто к перцу когда по**ать сходишь! А твоей шмаре лупоглазойс которой вы колхоз обираете как саранча плодожёрка- токо к растопырке!
Глотку он будет рвать! Кому вы нужны???? Смотри штанцы не уделайтужась! Ты за бабло и пайку в колбасудаже свой хавальник несущий пургу не раззявишь!Потому как ссыкло и фуфель дешманский!Чё ? за звериметром жизни нет?Раз опять припендячил в сортир к своей волосатой??хватило токо в фотосетеи то для пи*арковсняться? Актёр больших и малых!
Давайлизун суходрючкинадави на клавишипродай товар. Тоись себя со всем своим дегротным ливером опять окунись в дерьмо на потеху зрителям и на радость лупоглазой жабы которая стухла как бычки на Привозепотому как никому не нужна!И появляйся почащея тебя *ондон штопаныйзавсегда жду! Знаю тебе понравитсяпотому что КЛИНИЧЕСКИЙ ДОЛБО!Автор: Арина Риджик
Дом 2 последние слухи: Дмитренко никому не нужен за периметром?

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