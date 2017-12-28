| | Дом 2 последние выпуски: Бесполезное и ленивое существо Таня Мусульбес
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Дом 2 последние выпуски: Бесполезное и ленивое существо Таня Мусульбес

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Не знаю, кто из нее делал овечку даже по первому пребыванию на острове видно было, что это еще та дама.
Вспомните ее разговор с Катей, как она искала себе мужиков и названивала всем подряд, и не переставала заправляться (сейчас выпью и позвоню). Во-первых, она очень много врет и при чем нагло и изощренно. Она очень жестко опустила свою мать, когда говорила, что там не мать, а изверг, которая ее из дома выгнала, с которой они дрались, и очень сильно скандалили, но когда появилась мамаша в городских-она даже не понимала, что происходит и просто извинялась, хотя заметно было, что она была шокирована ложью дочери.
Потом - она любитель пропустить стаканчик горячительного, после чего она раскрывается во всей красе - начинает дерзить, хамить, быдлить и, конечно, же слаба на передок. Если бы Давид в эту ночь пришел к ней - было бы волшебство, только Давиду она не сдалась. А Виктор напрямую сказал, что этого и стоило ожидать.
У меня вообще такое впечатление, что эта бабеха с молокофермой работала на дороге - пьет, как сапожник, одежду скидывает на раз два и из кровати не вылезает - лежит как корова - ни убраться, ни сготовить, ни поговорить. Встала, блюдо макарон умяла, чавкала, как собака голодная и снова ляхи развалила и лежит. Положите ее к Иосе - он постоянно лежит и ее туда же. Автор: Настя Нахимова
Дом 2 последние выпуски: Бесполезное и ленивое существо Таня Мусульбес

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