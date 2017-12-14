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Дом 2 последние слухи: Лиля Четрару вызывает отвращение

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Собирала с утра чемодан и включила фоном Дом 2.
Мама дАрАгая! Лежит вьетнамский клоп в уличной одежде, да на постельном белье, на котором спят в неглиже и волшебничают, и жрёт гамбургер, размазывая по заштукатуренному фейсу майонез и посыпая всё вокруг крошками, кунжутными семечками и всем тем, что обычно вываливается из такого фаст-фуда.
Я, конечно, понимаю, что у цыган так заведено. Сидеть одетыми в кибитке и жрать на тюфяках и мешках с домашним барахлом, т.к. они вечно в дороге и всё своё возят с собой. Но, как чувствует себя военный, пускай и бывший, рядом с такой таборной прЫнцессой?! Ой, а как его родители, поди, довольны выбором своего сынульки и лицезрением сей картины маслом. Или они, как и я, стараются не смотреть, чтобы не портить себе настроение?! Автор: Чайка Бесприданница
Дом 2 последние слухи: Лиля Четрару вызывает отвращение

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