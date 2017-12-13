Дом 2 последние слухи: Слетела маска невинности с Мусульбес?

Почему так случилось?- Мусульбес прилетела во второй раз на Остров любви в образе «невинной овечки», но довольно быстро с нее слетела маска святости.Все эти разговоры о большой любви с Виктором Литвиновым, о предстоящей свадьбе, о любви к родственникам возлюбленного, о том, какие у них будут замечательные детишки и дом «полная чаша» — всего лишь «розовые сопли». Первая же вечеринка с большим количеством алкоголя и слетела маска с Мусульбес!Вчера в ночном эфире участники Дома 2 на Сейшелах играли в фанты и Тане попало задание продемонстрировать свой бюст. Девушка не сопротивлялась и даже не попыталась отказаться от выполнения задания, хотя это как то не совсем прилично демонстрировать свои пышные формы в компании, где целая толпа «голодных» мужиков. Но Мусульбес не только показала, а еще и танец грудей станцевала под улюлюканье толпы. Участники одобрили, а вот Литвинов…Чуть позже между Таней и Витей началась жесткая перепалка и если бы не ребята, то дошло бы дело и до драки. Во время ссоры выяснилось кое что интересное. Литвинов знал, что этим все закончится, и рано или поздно Таня покажет себя во всей красе. Получается данный случай далеко не первый? Так может и его «беспочвенная» ревность, из-за которой они расстались, была не так уж и беспочвенна? Мусульбес во время ссоры схватилась за ручку и листик и начала судорожно что-то записывать. Ребята были все шоке, но Таня записывала все оскорбления в свою сторону от Литвинова, и список этот она начала писать не сегодня. Миф о «великой любви» развенчан окончательно? Автор: Шпилька...