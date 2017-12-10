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Дом 2 последние слухи: Тане Мусульбес мало одного мужчины?

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - С Рапкиной беременностью прям интригу мутят каждый день.
Голос за кадром сегодня сказал, что ей рожать через 2 месяца уже. Маринка как всегданайдет любую причину для мифической обиды, чтобы выкрутитьсяне удивительно что дружат с Кохнятиной. Но когда Ромка схватил Маринку за куртку она испугаласьголос задрожал такое ощущение, что у нее в прошлом бывали физические воздействиячто то такое было во взгляде
Островитяне как всегда как нажрутся начинается кордебалет. Мусульбес в лядство ударилась при живом мужикеэх Витяговорю тебе бросай эту шлюху
Виталя как всегда за чужое похмелье страдает. Грузина чмошника гнать с проекта
Йосля опять в пролете.Автор: Натали Шейкина
Дом 2 последние слухи: Тане Мусульбес мало одного мужчины?

Дом 2 последние слухи: Тане Мусульбес мало одного мужчины?

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