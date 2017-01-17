| | Дом 2 последние слухи: Бывшие участники готовы в любой момент вернуться к кормушке?
Шоу-Биз и культура

Дом 2 последние слухи: Бывшие участники готовы в любой момент вернуться к кормушке?

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Вчера, госпожа Бузова с Бородиной рассказали нам, что вопреки расхожему мнению о несостоятельности участников проекта за периметром, на самом деле, все они стали успешными и реализованными, благодаря стартовой площадке Дом 2 и сейчас они это докажут на наглядных примерах!
И вот, как видимо самый успешный из успешных, первым вышел Саша Задойнов, что-то промямлил про какую-то любовь, про родной Ярославль, про детей которых он наплодил и ни словечка про то, чем же он теперь занят, где берет деньги?Потом косяком пошли бывшие участники, типа Яббарова, с пространными рассказами ни о чем, но я так и не поняла, чего же они добились в жизни и кто из них стал успешным. Обещали же доказать на примере, а получилось привели целую толпу оголодавших хомяков, готовых по первому зову, бросить свою успешную жизнь и вернуться к лотку и кормушке на Доме 2.
P.S А еще, более жалкого зрелища, чем Кузин с супругой, я давно не наблюдалаон так пыжился, изображая счастье и благополучие, так лез в камеры со своими тупыми гримасами и злыми шутками, на грани отчаяния, что его, просто стало жаль.Автор: Merlin
Дом 2 последние слухи: Бывшие участники готовы в любой момент вернуться к кормушке?

Дом 2 последние слухи: Бывшие участники готовы в любой момент вернуться к кормушке?

Дом 2 последние слухи: Бывшие участники готовы в любой момент вернуться к кормушке?

...

Еще по теме

Дом 2 последние сплетни: Бывшие участники готовы в любой момент вернуться к ...

Дом 2 последние сплетни: Бывшие участники готовы в любой момент вернуться к ...

Сегодня, 09:55
Читать
Кто из бывших участников проекта стал успешным?

Кто из бывших участников проекта стал успешным?

Сегодня, 07:30
Читать
Дом 2 последние выпуски: Бывшие участники готовы в любой момент вернуться к ...

Дом 2 последние выпуски: Бывшие участники готовы в любой момент вернуться к ...

Вчера, 19:55
Читать
Дом 2 последние выпуски: Саша Харитонова не смогла себя реализовать за пери ...

Дом 2 последние выпуски: Саша Харитонова не смогла себя реализовать за пери ...

17-01-2017, 19:49
Читать
Дом 2 последние слухи: Саша Харитонова не смогла себя реализовать за периме ...

Дом 2 последние слухи: Саша Харитонова не смогла себя реализовать за периме ...

17-01-2017, 19:01
Читать
Дом 2 последние слухи: Отчего участники так устают на Доме 2?

Дом 2 последние слухи: Отчего участники так устают на Доме 2?

16-12-2016, 13:45
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail