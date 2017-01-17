Дом 2 последние слухи: Бывшие участники готовы в любой момент вернуться к кормушке?

Почему так случилось?- Вчера, госпожа Бузова с Бородиной рассказали нам, что вопреки расхожему мнению о несостоятельности участников проекта за периметром, на самом деле, все они стали успешными и реализованными, благодаря стартовой площадке Дом 2 и сейчас они это докажут на наглядных примерах!И вот, как видимо самый успешный из успешных, первым вышел Саша Задойнов, что-то промямлил про какую-то любовь, про родной Ярославль, про детей которых он наплодил и ни словечка про то, чем же он теперь занят, где берет деньги?Потом косяком пошли бывшие участники, типа Яббарова, с пространными рассказами ни о чем, но я так и не поняла, чего же они добились в жизни и кто из них стал успешным. Обещали же доказать на примере, а получилось привели целую толпу оголодавших хомяков, готовых по первому зову, бросить свою успешную жизнь и вернуться к лотку и кормушке на Доме 2.P.S А еще, более жалкого зрелища, чем Кузин с супругой, я давно не наблюдалаон так пыжился, изображая счастье и благополучие, так лез в камеры со своими тупыми гримасами и злыми шутками, на грани отчаяния, что его, просто стало жаль.Автор: Merlin...