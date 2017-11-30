| | Дом 2 последние слухи: Иосиф Оганесян никогда не отпустит Сашу Черно
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Дом 2 последние слухи: Иосиф Оганесян никогда не отпустит Сашу Черно

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Черно тут ни при чем, тут парадом руководит хитро*опый Иося.
И все что происходит - это его рук дело. Он очень умно все раскрутил, а теперь просто лежит, а эфиры вокруг него крутятся и бабки капают. Посмотрите, как он все делает на камеру: «Уйди, свали надоела задолбала», а без камер, как он отвечает на ее вопросы: «Я посмотрю у всех шансы есть. Саш, подожди… потом… исправься»
Так что Сашка действительно влюблена, а он ей управляет, и он не отпустит ее, пока они на проекте, потому что она делает эфиры, она ему просто необходима. А то что она не сдерживается, так влюбленная женщина - это зверь, которого не укротишь. Автор: Настя Нахимова
Дом 2 последние слухи: Иосиф Оганесян никогда не отпустит Сашу Черно

Дом 2 последние слухи: Иосиф Оганесян никогда не отпустит Сашу Черно

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