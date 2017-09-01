Лавров выступил за возвращение Ногинску названия Богородск

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил в эфире программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ.Лавров рассказал, что часть детства провел в Ногинском районе, где жил «у дедушки с бабушкой в деревянном доме со всеми деревенскими удобствами». Кроме того, министр учился в школе № 2 Ногинска.«Сейчас я борюсь и пытаюсь привлечь на свою сторону губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, чтобы вернуть Ногинску исконное название Богородск. На въезде в город уже стоит стела с надписью “Богородск”, но сам город по-прежнему официально называется Ногинск», — сказал Лавров.Богородск был переименован в Ногинск в 1930 году...