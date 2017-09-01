| | Лавров выступил за возвращение Ногинску названия Богородск
Социум

Лавров выступил за возвращение Ногинску названия Богородск

Лавров выступил за возвращение Ногинску названия Богородск
Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил в эфире программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ.Лавров рассказал, что часть детства провел в Ногинском районе, где жил «у дедушки с бабушкой в деревянном доме со всеми деревенскими удобствами». Кроме того, министр учился в школе № 2 Ногинска.«Сейчас я борюсь и пытаюсь привлечь на свою сторону губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, чтобы вернуть Ногинску исконное название Богородск. На въезде в город уже стоит стела с надписью “Богородск”, но сам город по-прежнему официально называется Ногинск», — сказал Лавров.Богородск был переименован в Ногинск в 1930 году...

Еще по теме

Сергей Лавров: Обязательно продолжайте шутить, смеяться - Русская планета

Сергей Лавров: Обязательно продолжайте шутить, смеяться - Русская планета

Вчера, 17:40
Читать
Лавров поздравил с Днем знаний учеников гимназии имени Примакова

Лавров поздравил с Днем знаний учеников гимназии имени Примакова

1-09-2017, 10:40
Читать
Лавров рассказал, что ему с детства запрещали с «мальчиками танцевать»

Лавров рассказал, что ему с детства запрещали с «мальчиками танцевать»

5-04-2017, 02:00
Читать
Жириновский переименует Волгоград в Сталинград

Жириновский переименует Волгоград в Сталинград

22-03-2017, 12:20
Читать
Жириновский предлагает переименовать Волгоград, Киров и Ульяновск

Жириновский предлагает переименовать Волгоград, Киров и Ульяновск

22-03-2017, 09:18
Читать
Жириновскому надоело выговаривать название – «Санкт-Петербург»

Жириновскому надоело выговаривать название – «Санкт-Петербург»

11-11-2016, 22:55
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail