Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день уходящего года

Предлагаем ознакомиться с полным прогнозом погоды на 31 декабря, представленным на сайте РГП «Казгидромет».В Астане синоптики обещают день без осадков. Ночью ожидается от -12 до -14 градусов, днём температура воздуха от 10 до 12 мороза.В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов мороза, днём от -1 до +1 градусов.В Акмолинской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от -2 до -7, днём от 0 до -5 градусов.В Актюбинской области без осадков. Температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, днём от -2 до -7 градусов.В Алматинской области синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -2 градусов, днём от +6 до +8 градусов.В Атырауской области снег. Ночная температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, днём от -3 до +2.В Восточно-Казахстанской области ожидается снег. Температура воздуха ночью от 12 до 17 мороза, днём от -3 до -8 градусов.В Жамбылской области день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов, днём от 0 до +5.В Западно-Казахстанской области ночью пройдёт дождь. Температура воздуха ночью от 5 до 10 мороза, днём от -1 до -6 градусов.В Карагандинской области без осадков. Ночью температура воздуха от 10 до 15 мороза, днём ожидается от 0–2 до -7 градусов.В Костанайской области осадков не ожидается. Ночью на территории региона ожидается от -6 до -11 градусов по Цельсию, днём от -2 до -7 градусов.В Кызылординской области солнечно. Температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, днём от 3 до 8 тепла.В Мангистауской области дождь с переходом в снег. Ночная температура воздуха от -2 до +3 градусов. Температурный фон днём составит от 3 до 8 градусов тепла.В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 17–22 мороза, днём от -12 до -17 градусов.В Северо-Казахстанской области день пройдёт без осадков. Ночью температура воздуха от -5 до -10 градусов, днём от -3 до -8 градусов по Цельсию.В Южно-Казахстанской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём воздух прогреется до 8–13 тепла...