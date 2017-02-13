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Социум

МЧС предупреждает пермяков о тумане и гололедице на дорогах

МЧС предупреждает пермяков о тумане и гололедице на дорогах
О грядущей непогоде сообщили пермякам в ГУ МЧС России по Пермскому краю. По данным Пермского гидрометцентра, последние выходные года могут запомниться горожанам густым туманом.30 и 31 декабря в Пермском крае ожидается переменная облачность, местами — небольшой снег, туман и гололедица на дорогах. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -8 градусов, днем — около 0…-6 градусов.В такую погоду особо внимательными следует быть на дорогах.— Уважаемые граждане! — обращаются в МЧС. — Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Из-за ограниченной видимости, возрастает вероятность возникновения ДТП. По возможности воздержитесь от дальних поездок и использования личного автотранспорта...

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