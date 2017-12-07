| | В Кишиневе выстроились огромные очереди за продуктами в магазинах
Социум

В Кишиневе выстроились огромные очереди за продуктами в магазинах

В Кишиневе выстроились огромные очереди за продуктами в магазинах
КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Празднование Нового года, вероятно, является самым любимым и, одновременно, самым затратным мероприятием для молдавских граждан. С утра в супермаркеты, на базары и другие торговые точки потянулись горожане и гости столицы.В магазинах разбирают все — мясо, колбасы, спиртное, сладости, воду, игрушки, технику, посуду, вещи и так далее, и тому подобное. Ажиотаж невероятный. К тому же, к новому году в Молдову возвращаются гастарбайтеры со всех уголков планеты, а их очень много, сотни тысяч — они покупают много. Но, кажется, Кишинев готов к этому массовому шопингу, празднику и ожидает достойной встречи 2018 года...

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