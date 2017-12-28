Ледовый городок-2018 открылся в Новосибирске

30 декабря в 17.00 состоялось официальное открытие Ледового городка на Михайловской набережной. Время работы ледового городка — ежедневно с 11.00 до 22.00. Цена взрослого билета — 250 рублей, дети до 7 лет бесплатно. В этом году городок переехал с привычного места на несколько десятков метров в сторону метромоста.В этом году скульптуры в городке оформлены по мотивам русских сказок, таких, как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Летучий корабль», «Хозяйка медной горы». Сказочный ледовый городок состоит из комплекса ледяных скатов, винтовой горки «Золотой петушок», а также множества скульптур и композиций изо льда: «Золотая рыбка», «Данила-мастер», «Белочка с золотыми орешками».Главным ледяным объектом станет «Боярская горка», высотой 11 метров и длинной ската — около 70 метров. В 2015 году телеканал «Россия» назвал ее самой большой горкой страны по результатам всероссийского конкурса среди самых высоких ледяных изваяний.С 3 по 6 января с 13.00 до 20.00 в городке будет работать резиденция Деда Мороза. 7 января с 13.00 до 20.00 состоится праздничная программа «Рождественские встречи в Ледовом городке», кульминацией праздника станет фейерверк.С 14 января по 11 февраля в Ледовом городке пройдет ежегодный чемпионат по скоростному спуску с горы «Хрустальная ледянка». Дни соревнований: 14, 21, 28 января, 4, 1 февраля с 13.00 до 20.00.Все мероприятия проходят в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять»...