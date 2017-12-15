Кадры для обувной промышленности: в РУ появятся новые спецколледжи

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2018—2021 годах планируется открыть колледжи, которые будут готовить исключительно специалистов для кожевенно-обувной промышленности, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В настоящее время перед отраслью стоит задача уменьшения производства полуфабрикатов и увеличения выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого необходимо создание системы по подготовке квалифицированных кадров, а также освоение новых технологий производства.Проблемами узбекской обувной промышленности до сих пор остаются высокая доля импорта на рынке, включая контрабандный и контрафактный товар. Учитывая такую ситуацию, ассоциация «Узбекчармпойабзали» совместно с Минвузом и Минэкономики рассматривает предложение о создании в регионах страны сети специализированных профессиональных колледжей.«Мы планируем открывать такие учебные заведения путем перепрофилирования действующих колледжей. Им будет оказываться материально-техническая, кадровая и методологическая поддержка. При этом весь процесс обучения запланирован в непосредственной увязке с предприятиями отрасли. Такой подход должен стать хорошей основой для решения кадровых вопросов», — отметил источник в ассоциации «Узбекчармпойабзали».Кроме того, ведется проработка вопроса по открытию на базе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Учебного центра, который будет обучать по таким направлениям, как дизайн обувных и меховых изделий, технологи и инженеры по оборудованию для кожи, меха и каракуля, а также обуви и кожгалантерейных изделий.Сегодня в структуре ассоциации «Узбекчармпойабзали» действует более ста предприятий. За прошедшие несколько лет было налажено производство более трехсот новых моделей обуви и семидесяти видов кожевенно-галантерейной продукции. Товары экспортируются в основном в Китай, Турцию, Пакистан, Индию, Россию и другие страны СНГ.В ближайшее время в республике будет создан первый в истории кожевенно-обувной промышленный кластер. Партнером в этом проекте выступят турецкие компании. Значительная часть производимых товаров будет отправляться на экспорт в страны СНГ, а также Европу...