Самые громкие и удивительные события в мире науки произошедшие в 2017 году

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Киев в новогоднюю ночь будет усиленно охранять полиция
Новогодний подарок: украинские спасатели снялись для праздничного календаря
Похищенного в Киеве криптовалютчика отпустили после выплаты 1 миллиона в биткоинах
Ночью в Киеве на Выдубичах полыхали МАФы
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Признание Лаврова. Взял пример с президента говорить «западные партнеры», без иронии
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Госзакупками в Прикамье будет руководить Даниил Плесовских
Фадина и Бурков хотят научиться кататься на коньках
Эрдоган обвинил США в визовом кризисе между странами
Экономика
В Узбекистане с 2018 г. вырастут минимальные цены на алкоголь
Telegraph: Банк Англии планирует запуск своей криптовалюты в 2018 году
В Украине сократился спрос на коньяк и шампанское
Назван самый влиятельный бренд мира в 2017 году
Укрзализныця получит многомилионный кредит от ЕБРР
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Социум
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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