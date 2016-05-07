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Киев в новогоднюю ночь будет усиленно охранять полиция
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Результаты выборов в Переяславском районе
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В 2018 году предрекли худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой
Губернатор встретит Новый год на набережной Хабаровска
Андрей Тарасенко поздравляет приморцев с Новым годом
Экономика
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Спорт
| «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы
Спорт
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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