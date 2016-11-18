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Шоу-Биз и культура

У Карины Прониной нет опыта совместной жизни с парнем

У Карины Прониной нет опыта совместной жизни с парнем
Большинство людей привыкли уходить от проблем, а не решать их на месте! Так и делает Карина в наших отношениях. По этому мы часто соримся, и только к вечеру или на след день миримся. Порой я думаю, возможно дело во мне!? Что много требую от нее, а ведь она первый раз живет с парнем под одной крышей и бытовуха для нее в новинку! Хоть многие на острове не верят в нашу пару и считают, что у нас в отношениях односторонняя любовь, но я верю, что Карину можно изменить в лучшую сторону и создать крепкий союз. А вы верите в нашу пару?
[Автор: Руслан Минаков]
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