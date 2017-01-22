| | Прогоним грабителя: Порошенко в новогоднем обращении пообещал освободить Крым и Донбасс
Политика

Прогоним грабителя: Порошенко в новогоднем обращении пообещал освободить Крым и Донбасс

понедельник, 01 января 2018, 00:01
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Президент Петр Порошенко по случаю наступления Нового года обратился к украинцам. Отдельное внимание глава государства уделил вопросам освобождения Донбасса и Крыма.
"Прежде всего, давайте вместе порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, накануне праздников их удалось-таки вырвать из вражеских застенков", - напомнил Порошенко о недавнем большом обмене пленными на Донбассе.
"С глубоким уважением поздравим украинских воинов. Они надежно держат оборону на восточных рубежах. Мы и в дальнейшем будем укреплять новую армию, - наши гордость и славу. Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина А грабителя, который разорил наш дом - наступит время - прогоним и накажем", - подчеркнул президент.
Полный текст новогоднего обращения Порошенко читайте на "Апострофе"...

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