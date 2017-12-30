| | На Западе нарастает разочарованность Украиной: названы причины
Политика

На Западе нарастает разочарованность Украиной: названы причины

воскресенье, 31 декабря 2017, 23:37
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Украина в 2017 году добилась важных успехов на внешнеполитической арене, однако засилье коррупции и медленные реформы вызывают все больше недовольства на Западе.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.
"В целом, я считаю, произошедшее в 2017 году в международном плане – это большой успех Украины. Мы же все видим, что позиция Запада, прежде всего, США, гораздо более жесткая по отношению к России и более благожелательна по отношению к Украине", - говорит эксперт.
При этом Пионтковский подчеркнул, что "единственная возникающая проблема – это определенная нарастающая разочарованность Запада в продвижении экономических реформ в Украине". По словам политолога, властям Украины нужно обратить внимание на борьбу с коррупцией.
Также он отметил реакцию западных партнеров Украины на российскую агрессию: "Конечно, Запад очень медленно разворачивался, не оказывал достаточной политической, дипломатической помощи в 2014-15 годах. Но Запад всегда медленно разворачивается, а в целом его реакция более жесткая, чем я ожидал еще два года назад".
Полный текст интервью читайте на "Апострофе" Есть условие изменений на Донбассе, а ближайшие три месяца будут очень интересными - Андрей Пионтковский...

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